Саудовские клубы хотят купить Погба

Источник отмечает, что француз хотел бы остаться в «Ювентусе», но руководство туринского клуба может согласиться на трансфер, если саудовские клубы предложат за Погба внушительную сумму. Полузащитник может рассчитывать на зарплату в размере €290 тыс. в неделю.