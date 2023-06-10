Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити
Интер
00
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
21:24 (мск), источник: Газета.Ру

Саудовские клубы хотят купить Погба

Клубы из чемпионата Саудовской Аравии хотят приобрести хавбека «Ювентуса» Поля Погба. Об этом сообщает 90 min.

Наверх
Источник: Reuters

Источник отмечает, что француз хотел бы остаться в «Ювентусе», но руководство туринского клуба может согласиться на трансфер, если саудовские клубы предложат за Погба внушительную сумму. Полузащитник может рассчитывать на зарплату в размере €290 тыс. в неделю.

В минувшем сезоне Погба принял участие в десяти матчах за туринцев, в которых ему удалось отдать один результативный пас. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Погба оценивается в €20 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер актер из клипа Киркорова
РФ и Китай проведут совместные военные учения
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь