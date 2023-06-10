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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астон Вилла» подтвердила переход Тилеманса

«Астон Вилла» официально объявила, что полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс присоединится к бирмингемцам на правах свободного агента.

Астон Вилла
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Источник: Reuters

Сегодня стало известно, что 26-летний бельгийский полузащитник, чей контракт с «Лестером» истекает этим летом, согласовал условия личного соглашения с «Астон Виллой». Отмечалось, что футболисту осталось только пройти медицинское обследование для бирмингемского клуба.

Вечером «Астон Вилла» подтвердила, что Юри Тилеманс станет игроком команды Унаи Эмери с 1 июля. К «Лестеру» бельгиец присоединился в 2019-м году из «Монако».

С «лисами» полузащитник выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 он отыграл 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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