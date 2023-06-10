«Астон Вилла» подтвердила переход Тилеманса

Сегодня стало известно, что 26-летний бельгийский полузащитник, чей контракт с «Лестером» истекает этим летом, согласовал условия личного соглашения с «Астон Виллой». Отмечалось, что футболисту осталось только пройти медицинское обследование для бирмингемского клуба.

Вечером «Астон Вилла» подтвердила, что Юри Тилеманс станет игроком команды Унаи Эмери с 1 июля. К «Лестеру» бельгиец присоединился в 2019-м году из «Монако».