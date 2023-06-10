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10 июня, источник: Чемпионат.com

«Интер» заработал свыше € 4 млн за нанесение спонсора лишь на матч финала Лиги чемпионов

Миланский «Интер» заключил соглашение с компанией Paramount.

Интер
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Логотип организации нанесён на лицевую часть футболок итальянской команды лишь на матч финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». За это «Интер» получит свыше € 4 млн. Об этом сообщает Football Italia.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу в противостояниях с «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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