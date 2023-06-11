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00:10 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» впервые стал победителем Лиги чемпионов

В финале английская команда обыграла итальянский «Интер».

Манчестер Сити
ИнтерЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0 обыграл итальянский «Интер» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23. Встреча прошла в субботу на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Мяч на 68-й минуте забил Родри. На 36-й минуте бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне получил травму и был заменен на Фила Фодена.

«Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Команда второй раз играла в финале турнира, в 2021 году «Манчестер Сити» уступил английскому «Челси» (0:1). «Манчестер Сити» выиграл второй еврокубок в истории после победы в Кубке обладателей кубков в 1970 году.

Впервые с 2012 года Лигу чемпионов выиграла команда, ранее не становившаяся победителем турнира. Тогда победителем впервые в истории стал «Челси». «Манчестер Сити» стал 23-м чемпионом соревнования.

Двукратным победителем Лиги чемпионов стал английский голкипер Скотт Карсон, который был в заявке «Манчестер Сити» и не провел ни одного матча за команду в этом сезоне. Впервые он стал победителем турнира в 2005 году, тогда он был игроком английского «Ливерпуля», который на Олимпийском стадионе в Стамбуле обыграл итальянский «Милан».

В сезоне-2022/23 клубы из России не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. Следующий финал Лиги чемпионов планируется провести 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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