Форвард «Манчестер Сити» вошел в историю

«Манчестер Сити» в субботу впервые в своей истории завоевал трофей Лиги чемпионов, победив в финале миланский «Интер». Встреча прошла в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка и завершилась со счетом 1:0 в пользу манкунианцев. Альварес на поле не появился, оставшись на скамейке запасных.

До Альвареса 10 игроков выигрывали за один сезон главный еврокубок и чемпионат мира. В 1974 году в этот клуб вошли шесть футболистов мюнхенской «Баварии» и сборной Германии (тогда — ФГР) — Зепп Майер, Пауль Брайтнер, Ханс-Георг Шварценбек, Франц Бекенбауэр, Герд Мюллер и Ули Хёнесс. Еще четыре игрока из списка добились данного достижения, выступая за мадридский «Реал», — француз Кристиан Карамбё (1998), бразилец Роберто Карлос (2002), немец Сами Хедира (2014) и француз Рафаэль Варан (2018).