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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола — первый тренер, сделавший требл с двумя разными командами

Завершился финальный матч Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал первым тренером, сделавшим требл с двумя разными командами. Первый раз испанскому наставнику это удавалось с «Барселоной» в сезоне-2008/2009.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» 2:1).

Победа сразу в трёх соревнованиях в разное время покорялись таким тренерам и командам, как Джок Стейн («Селтик»), Штефан Ковач («Аякс»), Гус Хиддинк (ПСВ), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Жозе Моуринью («Интер»), Юпп Хайнкес «Бавария»), Луис Энрике («Барселона») и Ханс Дитер Флик («Бавария»). Однако им это удавалось лишь однажды.

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 0:0
Интер
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