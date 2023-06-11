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01:26 (мск), источник: Газета.Ру

Определился лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2022/23

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в завершившемся сезоне футбольной Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Форвард записал на свой счет 12 голов в 11 матчах турнира — с «Севильей», дортмундской «Боруссией», «Копенгагеном», «Лейпцигом» и «Баварией».

10 июня «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале еврокубка итальянский «Интер» со счетом 1:0.

На 68-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес открыл счет на табло. Ему ассистировал Бернарду Силва.

Холанд перешел в английский клуб в прошлое межсезонье. В сезоне-2022/23 благодаря своей результативности он побил несколько рекордов клуба и чемпионата Англии.

Он стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ), забив в 35 матчах 36 голов.

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 0:0
Интер
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