«Ювентус» и «Арсенал» поборются за Айртона. Экс-игрока «Спартака» оценивают в € 30 млн

Сейчас Лукас выступает за «Фламенго» в бразильском чемпионате. «Ювентус», скорее всего, распрощается со своим действующим левым защитником Алексом Сандро, отыгравшим в клубе 9 лет.

Еще одним претендентом на бразильца является лондонский «Арсенал», который ищет достойную альтернативу Александру Зинченко.

Айртон Лукас выступал за «Спартак» на протяжении 4-х сезонов: с сезона-2018/2019 по 2021/2022.