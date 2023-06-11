«Ювентус» и «Арсенал» поборются за Айртона. Экс-игрока «Спартака» оценивают в € 30 млн
«Ювентус» готов отдать € 30 млн за бразильского защитника Айртона Лукаса, который в свое время выступал за московский «Спартак», сообщает Calciomercato.
«Ювентус» готов отдать € 30 млн за бразильского защитника Айртона Лукаса, который в свое время выступал за московский «Спартак», сообщает Calciomercato.
Сейчас Лукас выступает за «Фламенго» в бразильском чемпионате. «Ювентус», скорее всего, распрощается со своим действующим левым защитником Алексом Сандро, отыгравшим в клубе 9 лет.
Еще одним претендентом на бразильца является лондонский «Арсенал», который ищет достойную альтернативу Александру Зинченко.
Айртон Лукас выступал за «Спартак» на протяжении 4-х сезонов: с сезона-2018/2019 по 2021/2022.
В высшей лиге Бразилии 2023 года защитник пока отыграл 9 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Эксперты видят в бразильце перспективного игрока, которому еще предстоит работа с большими клубами Европы.