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21:31 (мск), источник: Sport24

«Аль-Хиляль» хочет купить Неймара после неудачи с Месси. Клуб готов сделать крупное предложение бразильцу

«Аль-Хилляль» из Саудовской Аравии намерен подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает CBS.

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Отмечается, что представители «Аль-Хиляля» вылетели в Париж для переговоров с окружением бразильца после неудачи с трансфером Месси.

Саудовский клуб готов платить 200 миллионов евро в год, а также 45 миллионов евро — парижанам за сам трансфер.

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