«Аль-Хиляль» хочет купить Неймара после неудачи с Месси. Клуб готов сделать крупное предложение бразильцу

Отмечается, что представители «Аль-Хиляля» вылетели в Париж для переговоров с окружением бразильца после неудачи с трансфером Месси.

Саудовский клуб готов платить 200 миллионов евро в год, а также 45 миллионов евро — парижанам за сам трансфер.