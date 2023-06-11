«Аль-Хиляль» хочет купить Неймара после неудачи с Месси. Клуб готов сделать крупное предложение бразильцу
«Аль-Хилляль» из Саудовской Аравии намерен подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает CBS.
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«Аль-Хилляль» из Саудовской Аравии намерен подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает CBS.
Отмечается, что представители «Аль-Хиляля» вылетели в Париж для переговоров с окружением бразильца после неудачи с трансфером Месси.
Саудовский клуб готов платить 200 миллионов евро в год, а также 45 миллионов евро — парижанам за сам трансфер.