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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мошенники в Китае продают «вечер с Месси» за 39 тысяч евро

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мошенники в Китае просят 39 тысяч евро (около 300 тысяч юаней) за эксклюзивный вечер в компании с чемпионом мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионелем Месси, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Спорт РИА Новости

Месси прибыл в Пекин в субботу. Его национальная команда встретится со сборной Австралии в товарищеском матче в столице Китая 15 июня. После приезда Месси в Китай в интернете появилась масса подозрительных предложений, в том числе проход на стадион за 650 евро, индивидуальный VIP-пакет, включающий футболку с автографом аргентинца, места в первом ряду и фотографию с футболистом.

Билеты на матч сборной Аргентины в Китае предлагали по цене 620 евро. Они были реализованы за короткий промежуток времени после поступления в продажу. По данным полиция, перекупщики перепродают билеты в сети более чем в три раза дороже первоначальной стоимости, несмотря на то, что для доступа на стадион необходимо предъявить платежный чек и документ, удостоверяющий личность.

Ранее французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона, действие контракта заканчивается 30 июня. В среду аргентинец в интервью Mundo Deportivo объявил о том, что продолжит карьеру в «Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Аргентинец является чемпионом мира, победителем Кубка Америки и семикратным обладателем «Золотого мяча».

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