Мошенники в Китае продают «вечер с Месси» за 39 тысяч евро

Месси прибыл в Пекин в субботу. Его национальная команда встретится со сборной Австралии в товарищеском матче в столице Китая 15 июня. После приезда Месси в Китай в интернете появилась масса подозрительных предложений, в том числе проход на стадион за 650 евро, индивидуальный VIP-пакет, включающий футболку с автографом аргентинца, места в первом ряду и фотографию с футболистом.

Билеты на матч сборной Аргентины в Китае предлагали по цене 620 евро. Они были реализованы за короткий промежуток времени после поступления в продажу. По данным полиция, перекупщики перепродают билеты в сети более чем в три раза дороже первоначальной стоимости, несмотря на то, что для доступа на стадион необходимо предъявить платежный чек и документ, удостоверяющий личность.