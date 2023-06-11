Жодинские торпедовцы разгромили футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Гомеле шла абсолютно равная борьба, а после перерыва гости смогли трижды поразить ворота соперников. В начале второй половины игры отличились Валерий Горбачик и Вадим Побудей, а в конце матча Александр Ксенофонтов поставил последнюю точку. Команда Дмитрия Молоша остается единственной, не потерпевшей ни одного поражения в этом сезоне.