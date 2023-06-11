Жодинские торпедовцы разгромили футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

В первом тайме встречи в Гомеле шла абсолютно равная борьба, а после перерыва гости смогли трижды поразить ворота соперников. В начале второй половины игры отличились Валерий Горбачик и Вадим Побудей, а в конце матча Александр Ксенофонтов поставил последнюю точку. Команда Дмитрия Молоша остается единственной, не потерпевшей ни одного поражения в этом сезоне.
Результаты остальных встреч: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 4:1, «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Минск» — «Сморгонь» — 2:1, «Слуцк» — «Нафтан» (Новополоцк) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район) — 3:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 28 очков (11 матчей), «Неман» — 26 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (11), «Славия» — 17 (10). Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Шахтера» Егор Карпицкий, забивший 12 мячей.
Сейчас в чемпионате страны наступил перерыв, связанный с международными матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.