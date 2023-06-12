В «ПСЖ» считают, что Мбаппе перейдет в «Реал» через год

По данным источника, в клубе сомневаются, стоит ли продавать французского нападающего летом 2023 года.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что его клуб подпишет форварда «ПСЖ» Мбаппе, но не в этом году.

В сезоне-2022/23 24-летний француз забил 41 мяч и сделал 10 результативных передач в 43 матчах «ПСЖ» во всех турнирах.

В мае 2022 года Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. За парижский клуб футболист выступает с 2017 года.