Стала известна судьба Гвардиолы в «Манчестер Сити»

По данным источника, специалист планирует тренировать «горожан» до завершения контракта, который кончается в 2025 году. Сообщается, что Гвардиола не будет подписывать новое соглашение после его окончания. Руководство клуба намерено подписать для тренера необходимых футболистов.

Гвардиола является наставником «Ман Сити» семь лет. С клубом он завоевал 14 трофеев. В этом году он взял Кубок Англии, Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов. До этого он тренировал мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».