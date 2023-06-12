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12:00 (мск), источник: Газета.Ру

Стала известна судьба Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит тренировать английскую команду. Об этом сообщает The Times.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По данным источника, специалист планирует тренировать «горожан» до завершения контракта, который кончается в 2025 году. Сообщается, что Гвардиола не будет подписывать новое соглашение после его окончания. Руководство клуба намерено подписать для тренера необходимых футболистов.

Гвардиола является наставником «Ман Сити» семь лет. С клубом он завоевал 14 трофеев. В этом году он взял Кубок Англии, Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Лигу чемпионов. До этого он тренировал мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Ранее стала известна сумма призовых «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023. «Горожане» заработали более $370 млн за требл.

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