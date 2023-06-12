«Спасибо, президент». Анчелотти отреагировал на известие о смерти Берлускони

«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», — написал Анчелотти в своём «твиттере».