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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спасибо, президент». Анчелотти отреагировал на известие о смерти Берлускони

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на известие о кончине бывшего президента итальянского «Милана» Сильвио Берлускони, при котором специалист играл и работал в миланском клубе.

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Источник: AP 2022

«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», — написал Анчелотти в своём «твиттере».

В апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что Сильвио Берлускони болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находился в отделении интенсивной терапии.

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