«Я навсегда останусь фанатом “Милана”»: умер Сильвио Берлускони

Источник: La Gazzetta Dello Sport

Человечеству известны сотни выдающихся и десятки великих представителей спортивного мира. Но поистине легендарных и уникальных личностей — только единицы. Сегодня одним из них стало меньше. Умер Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.

Последние дни своей жизни он провел в больнице San Raffaele в Милане, куда был доставлен в минувшую пятницу — спустя всего несколько недель после выписки из клиники. В апреле ему диагностировали лейкемию, после чего он прошел курс химиотерапии. Это онкологическое заболевание стало для Берлускони уже не первым — ранее он перенес лечение после рака простаты.

«Это сложно, но я сделаю это снова. Мне удавалось выкарабкаться даже в сложных и деликатных ситуациях», — говорил Берлускони после очередного тяжелого диагноза. Спустя неделю Дон Сильвио был переведен из отделения реанимации в обычную палату и, пробыв в клинике 45 дней, выписался. 12 июня Берлускони не стало.

«Возраст — это просто цифры» — этой цитате Дон Сильвио всегда придавал актуальность. Даже в свои годы Берлускони выглядел по-настоящему живым: активным, энергичным и желающим привлекать к себе внимание общественности. С последним он справлялся великолепно. Жизненный путь Сильвио Берлускони получился таким же энергичным и богатым. Он построил карьеру в бизнесе и делах государственной важности политике, представ патриархом итальянской и европейской политики, а также «преуспел» и в участии в скандальных историях. Но вместе с этим Берлускони стал неотъемлемой частью мирового футбола.

20 февраля 1986 года — исторический день. День, когда Дон Сильвио официально стал владельцем «Милана». Тогда клуб уже имел славное прошлое, но будущее «россонери» было туманным. Но Берлускони, являясь настоящим фанатом «Милана», поднял клуб на вершину и сделал его одной из главных сил европейского и мирового футбола. Для него было крайне важно не только поднять клуб из ямы, но и сделать его образцом для подражания, примером высокого класса и стиля. Вместе с Берлускони началась новая эпоха. Эпоха, когда итальянский футбол у большинства ассоциировался именно с «Миланом». Так же, как это происходило в 2010-х годах с Испанией и «Барселоной». Через Берлускони и его постоянного компаньона Адриано Галлиани прошли целые поколения футболистов и тренеров. Чтобы перечислить имена их всех, уйдет не менее часа.

«Сегодняшняя печаль не стирает счастливых моментов, проведенных вместе. Остается бесконечная благодарность президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному, искреннему человеку, который сыграл основополагающую роль в моем путешествии сначала как футболиста, а затем как тренера. Спасибо, президент», — высказался Карло Анчелотти, легенда «Милана», ставший благодаря Берлускони одним из лучших тренеров Европы.

Результат чуть более 30 лет правления Берлускони говорит сам за себя:

Чемпион Италии — 8

Кубок Италии — 1

Суперкубок Италии — 7

Лига чемпионов — 5

Суперкубок УЕФА — 5

Клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок — 3

И это только трофеи. Но «Милан» той эпохи влюбил в себя миллионы футбольных сердец не только титулами, но и страстью, которая была свойственна Берлускони и полностью передавалась команде. Расстаться с клубом Дона Сильвио вынудили обстоятельства. В 2010-е Италия уже не являлась центром футбольной Европы, и финансовая составляющая за редким исключением стала ключевым показателем успешности клубов. Современные направления экономики сложились для «Милана» печальным образом: клуб уже не имел возможностей не просто превосходить, но и хотя бы находиться на одном уровне с другими командами континента, купающихся в деньгах новых инвесторов, а потому пришлось расставаться с лидерами, из-за чего и результаты «россонери» сильно ухудшились.

Продажа клуба стала неизбежностью для его Патрона. Этот шаг был необходим как «Милану», так и самому Берлускони, хотя итальянский функционер долго не мог расстаться с любимой командой. На поиски покупателя и достижения с ним всех договоренностей ушли годы. Переговоры были крайне тяжелыми: Берлускони был готов продать контрольный пакет акций «Милана», но небольшую часть хотел оставить за собой, что отпугивало новых инвесторов. Лишь в апреле 2017 года Эль Президенте покинул клуб:

Я покидаю «Милан» после 30 лет работы в этом клубе с болью и печалью. Но я навсегда останусь фанатом «Милана» — команды, любовь к которой еще в детстве мне привил отец, мечты, которую мы все осуществили. Сильвио Берлускони

Но с футболом Берлускони не прощался. В течение следующих нескольких лет он не скрывал своего разочарования работой новых владельцев «Милана», а сам приступил к очередной управленческой деятельности.

Вместе с Галлиани он в сентябре 2018 года приобрел «Монцу» и сделал это в канун своего 82-летия. Тогда команда выступала в Серии С — третьем по силе дивизионе итальянского футбола. Но уже в 2020-м его новый клуб добрался до Серии B, а еще два года спустя — дебютировал в Серии А. Первый сезон «Монцы» в главной лиге Италии завершился для команды Берлускони вполне успешно: 11-е место в турнирной таблице вместе с победами над «Ювентусом» и «Интером» — главными врагами «Милана». Однажды Берлускони даже дал обещание футболистам своей команды, что если тем удастся обыграть «Ювентус», то «их встретит полный автобус проституток».

Выполнил ли свое обещание Дон Сильвио, футболисты «Монцы» не рассказали.

«Они просят меня выполнить свои обязательства. Я получил сотню телефонных звонков», — говорил Берлускони после одной из побед над «Юве».

Страсть и харизма — в этом был весь Сильвио Берлускони, равно как и итальянский футбол. Такой личности будет сильно не хватать спортивному миру.