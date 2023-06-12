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17:00 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» объявил имя лучшего футболиста сезона

«Манчестер Сити» объявил имя лучшего футболиста клуба в сезоне-2022/23.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Завершившаяся кампания стала знаковой и триумфальной для «горожан», которые стали второй командой в истории английского футбола, оформившей требл — победили в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Огромную роль в успехе команды сыграл 22-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, перешедший в «Сити» перед началом сезона. В 53 матчах на клубном уровне за «Ман Сити» Холанд забил 52 гола и отдал 9 результативных передач. Эрлинг в итоге стал лауреатом награды игроку сезона в «Манчестер Сити».

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