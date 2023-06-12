«Манчестер Сити» объявил имя лучшего футболиста сезона

Завершившаяся кампания стала знаковой и триумфальной для «горожан», которые стали второй командой в истории английского футбола, оформившей требл — победили в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Огромную роль в успехе команды сыграл 22-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд, перешедший в «Сити» перед началом сезона. В 53 матчах на клубном уровне за «Ман Сити» Холанд забил 52 гола и отдал 9 результативных передач. Эрлинг в итоге стал лауреатом награды игроку сезона в «Манчестер Сити».