Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Все события
01:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хавбек «Реала» Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать «Реал», несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, футболист уверен в своем желании продолжать играть в составе мадридцев. Одна из причин — увидеть «Нуэво Бернабеу», обновленную версию стадиона клуба, которая сейчас находится в разработке.

Ранее СМИ информировали, что полузащитник подписал новое соглашение с «Реалом» до 1 июля 2024 года.

В текущем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 6 голами и 6 результативными передачами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто это сказал? Главные цитаты сезона в РПЛ
«Меня, русского тренера, в Иране посадили в яму. Каждая женщина, проходя мимо, должна была швырнуть камнем»
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь