Хавбек «Реала» Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии

По данным источника, футболист уверен в своем желании продолжать играть в составе мадридцев. Одна из причин — увидеть «Нуэво Бернабеу», обновленную версию стадиона клуба, которая сейчас находится в разработке.

Ранее СМИ информировали, что полузащитник подписал новое соглашение с «Реалом» до 1 июля 2024 года.