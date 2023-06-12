Трансферная стоимость Криштиану Роналду упала до € 15 млн по версии Transfermarkt

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38-летний Роналду сохраняет статус самого дорого игрока чемпионата, но теперь делит первое место по стоимости с одноклубником бразильцем Талиской. С момента публикации последнего рейтинга Криштиану потерял в цене, подешевев на € 5 млн, в то же время Талиска подорожал на € 1 млн.

Напомним, Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года в статусе свободного агента. Наибольшей стоимости пятикратный обладатель «Золотого мяча» набирал в октябре 2014 года, когда Transfermarkt оценивал Криштиану в € 120 млн. В июле 2018 года «Ювентус» выплатил мадридскому «Реалу» € 117 млн, это рекордный переход в карьере Роналду.