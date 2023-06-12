Текущие события
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
19:00
Германия
Украина
33
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Футбол. Сборные
11.06
Мексика
Камерун
22
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Все события
21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансферная стоимость Криштиану Роналду упала до € 15 млн по версии Transfermarkt

Трансферная стоимость форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду снизилась до € 15 млн. Такие данные приводит специализированный портал Transfermarkt, опубликовавший свежие изменения стоимости игроков саудовской Про-лиги.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

38-летний Роналду сохраняет статус самого дорого игрока чемпионата, но теперь делит первое место по стоимости с одноклубником бразильцем Талиской. С момента публикации последнего рейтинга Криштиану потерял в цене, подешевев на € 5 млн, в то же время Талиска подорожал на € 1 млн.

Напомним, Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года в статусе свободного агента. Наибольшей стоимости пятикратный обладатель «Золотого мяча» набирал в октябре 2014 года, когда Transfermarkt оценивал Криштиану в € 120 млн. В июле 2018 года «Ювентус» выплатил мадридскому «Реалу» € 117 млн, это рекордный переход в карьере Роналду.

В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь