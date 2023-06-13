СМИ: футболист Мбаппе отказался продлить контракт с «Пари Сен-Жермен»

Контракт французского форварда с ПСЖ, который истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. По информации источника, Мбаппе направил письмо руководству ПСЖ, в котором уведомил клуб о нежелании воспользоваться этой опцией.

По информации американской New York Times, Мбаппе будет настаивать на переходе в испанский «Реал». Переход футболиста в команду из Мадрида обсуждался клубами в 2021 году, однако тогда Мбаппе в последний момент отказался от трансфера и остался в ПСЖ.