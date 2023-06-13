Шпилевский: Кокорин еще никуда не вернулся. Не все так быстро решается, как хотелось бы

«Возвращение в “Фиорентину”? Кокорин еще никуда не вернулся. Посмотрим, что будет дальше. Не могу сказать, где он будет и как. Наверное, даже Саша еще не знает. Общался с ним, знаю его точку зрения. Наш президент общается с Кокориным, все в процессе. Дата принятия решения 19 июня? Все так складывается, что, наверное, задержится. Не все так быстро решается, как хотелось бы», — сказал Шпилевский «СЭ».