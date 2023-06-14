Макрон заявил, что снова постарается убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

«Знаю ли я, останется ли Килиан в “ПСЖ”? У меня нет информации, но я постараюсь настоять на этом», — цитирует Макрона RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не будет активировать опцию о продлении контракта до 2025 года. Таким образом, он станет свободным агентом в конце следующего сезона. Кроме того, сообщается, что форвард настроен на переход в мадридский «Реал».