Миллиард тенге потратят на реконструкцию стадиона в Казахстане

Более одного миллиарда тенге было выделено из бюджета на эти цели.

Подрядчик уже приступил к выполнению работ. Планируется завершить реконструкцию объекта к середине августа. Полностью будет заменено покрытие на стадионе, а само футбольное поле будет оборудовано системой подогрева.

Кроме того, на спортивном объекте будет установлено новое табло и система автоматического полива. Все необходимое оборудование было доставлено из различных европейских стран. Для контроля соблюдения футбольных стандартов на ход реконструкции прибыл представитель итальянской компании, ответственной за выполнение этих стандартов.