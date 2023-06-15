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19:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Головина ответил на вопрос о будущем футболиста в «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Александр сейчас в отпуске, отдыхает у себя на родине. Как он воспринял непопадание “Монако” в еврокубки? Отрицательно. Саша — максималист. Всегда говорил, что он хочет играть в еврокубках. Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для “Монако” сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в “Монако”? У него контракт с клубом», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне Головин сыграл в 45 матчах за «Монако», забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач. В феврале он продлил контракт с командой до 2026 года.

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