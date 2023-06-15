Агент Головина ответил на вопрос о будущем футболиста в «Монако»

«Александр сейчас в отпуске, отдыхает у себя на родине. Как он воспринял непопадание “Монако” в еврокубки? Отрицательно. Саша — максималист. Всегда говорил, что он хочет играть в еврокубках. Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для “Монако” сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в “Монако”? У него контракт с клубом», — сказал Клюев «СЭ».