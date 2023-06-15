Англия выигрывает денежное первенство

Европейский клубный футбол окончательно преодолел все последствия пандемии и вернулся к росту. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Football Finance, составляемом Deloitte. В нем утверждается, что в сезоне-2021/22 доходы участников континентального футбольного рынка достигли €29,5 млрд, что является абсолютным рекордом. Локомотивами роста, как обычно, выступили лиги из стран большой футбольной пятерки — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. На их долю пришлось более €17 млрд всех доходов. Из них почти €6,5 млрд заработали команды Английской премьер-лиги (АПЛ), упрочившие свой и без того бесспорный статус самого успешного футбольного проекта в истории. При этом отрыв АПЛ от конкурентов в будущем будет только расти.

Компания Deloitte представила ежегодный отчет о финансовом состоянии европейского футбола, в котором констатировала, что индустрия в сезоне-2021/22 окончательно преодолела все последствия ограничений, существовавших во время пандемии COVID-19, и вернулась на траекторию роста.

Отмечается, что суммарные доходы, сгенерированные участниками европейского футбольного рынка (к таковым относят не только собственно клубы, а также национальные федерации, Союз европейских футбольных ассоциаций и Международную федерацию футбола), составили €29,5 млрд.

Это почти на €1,9 млрд больше, чем в сезоне-2020/21, и на €4,3 млрд больше, чем в сезоне-2019/20. Отметим, что именно на эти сезоны пришлась пандемия, клубы практически лишились доходов от продажи билетов, вынуждены были возвращать деньги телекомпаниям за то, что не проводили матчи, и т. д. Так что правильнее было бы сравнивать показатели отчетного периода с последним допандемийным сезоном-2018/19, до сих пор считавшимся рекордным. Так вот они лучше — в сезоне-2018/19 европейский футбольный рынок сгенерировал только €28,9 млрд дохода.

Львиная доля доходов, как всегда, пришлась на клубы, выступающие в высших дивизионах стран большой футбольной пятерки. Команды из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции в общей сложности заработали €17,2 млрд. Это тоже рекорд, и он на €200 млн больше показателя, достигнутого в упомянутом сезоне-2018/19.

Объясняется столь заметный рост тем, что на стадионы вернулись зрители. Причем, например, в АПЛ посещаемость вообще стала рекордной. В среднем на игры приходили 39 950 человек (второй показатель после Германии, где матчи в среднем посещали 42 837 болельщиков), а средняя заполняемость арен достигла 98% (в Бундеслиге — 92%). Неудивительно, что все больше команд лиги задумываются о том, чтобы вложить средства в укрупнение своих стадионов. В среднем клубы из ведущих лиг получили по статье matchday (суммарные расходы зрителя на посещение стадиона) 12% от доходов. Если говорить об абсолютных значениях, то, например, команды АПЛ собрали со зрителей €901 млн. А ведь в сезоне-2019/20 поступления по статье matchday были сугубо формальными и во всей АПЛ едва превысили €35 млн.

Кроме того, как отмечает Deloitte, так называемые коммерческие доходы (поступления от спонсорских контрактов, реализации товаров с клубной символикой и т. д. ) клубов «большой пятерки» выросли сразу на 17% и достигли отметки €6,3 млрд.

Это позволило компенсировать уменьшение поступлений от реализации прав на телетрансляции. Они снизились на 12% — до €8,9 млрд. Впрочем, тревожных выводов делать не стоит: снижение вызвано в основном вышеупомянутым возвратом клубами средств за скомканные пандемийные сезоны. Причем речь шла не о физическом перечислении денег на счета телекомпаний, а о предоставлении им компенсационной скидки на следующие сезоны.

Однако в отчете Deloitte отмечаются и потенциально проблемные факторы. Тут нет ничего нового, речь об опережающем росте заработных плат футболистов. На них было израсходовано €12,3 млрд, что сразу на 15% больше, чем в сезоне-2018/19. Сравнение с сезоном-2019/20 нерелевантно, поскольку тогда многим клубам удавалось договариваться с игроками о временном уменьшении зарплат. Так, в АПЛ клубы потратили на контракты игроков 67% доходов (приемлемым считается все, что ниже отметки 75%), в испанской лиге — 73%, в Бундеслиге, традиционно наиболее финансово дисциплинированной, — только 59%. Не укладываются в рекомендованные параметры итальянская Серия A (83%) и французская Ligue 1 (87%). Если же сопоставлять лиги по абсолютным затратам на зарплаты игроков, то станет понятно, почему все так хотят играть в Англии. Команды АПЛ в среднем выделяли на содержание футболистов по €215 млн (самая большая платежная ведомость у «Манчестер Юнайтед» — почти €480 млн). Далее с огромным отставанием идет La Liga (€119 млн), потом Бундеслига (€103 млн), Серия A (€98 млн) и Ligue 1 (€88 млн).

Почти двукратный отрыв АПЛ по средним зарплатам вполне коррелирует и с соотношением доходов английской и других лиг. Так, за отчетный период:

клубы АПЛ заработали рекордные €6,442 млрд, что почти на €599 млн больше, чем в сезоне-2018/19,

La Liga с показателем €3,277 млрд,

Бундеслига (€3,149 млрд),

Серия A (€2,350 млрд),

Ligue 1 (€2,026 млрд).

Как видно, АПЛ зарабатывает больше, чем испанская и немецкая лиги, вместе взятые. И как считают в Deloitte, этот отрыв в ближайшие годы не уменьшится. В докладе содержится прогноз по доходам лиг до 2024 года, и он предусматривает, что АПЛ получит €6,662 млрд, в то время как доходы La Liga и Бундеслиги не превысят €3,45 млрд.