Англия выигрывает денежное первенство
Клубы АПЛ с большим отрывом лидируют по доходам.
Клубы АПЛ с большим отрывом лидируют по доходам.
Европейский клубный футбол окончательно преодолел все последствия пандемии и вернулся к росту. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Football Finance, составляемом Deloitte. В нем утверждается, что в сезоне-2021/22 доходы участников континентального футбольного рынка достигли €29,5 млрд, что является абсолютным рекордом. Локомотивами роста, как обычно, выступили лиги из стран большой футбольной пятерки — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. На их долю пришлось более €17 млрд всех доходов. Из них почти €6,5 млрд заработали команды Английской премьер-лиги (АПЛ), упрочившие свой и без того бесспорный статус самого успешного футбольного проекта в истории. При этом отрыв АПЛ от конкурентов в будущем будет только расти.
Компания Deloitte представила ежегодный отчет о финансовом состоянии европейского футбола, в котором констатировала, что индустрия в сезоне-2021/22 окончательно преодолела все последствия ограничений, существовавших во время пандемии COVID-19, и вернулась на траекторию роста.
Отмечается, что суммарные доходы, сгенерированные участниками европейского футбольного рынка (к таковым относят не только собственно клубы, а также национальные федерации, Союз европейских футбольных ассоциаций и Международную федерацию футбола), составили €29,5 млрд.
Львиная доля доходов, как всегда, пришлась на клубы, выступающие в высших дивизионах стран большой футбольной пятерки. Команды из Англии, Испании, Германии, Италии и Франции в общей сложности заработали €17,2 млрд. Это тоже рекорд, и он на €200 млн больше показателя, достигнутого в упомянутом сезоне-2018/19.
Объясняется столь заметный рост тем, что на стадионы вернулись зрители. Причем, например, в АПЛ посещаемость вообще стала рекордной. В среднем на игры приходили 39 950 человек (второй показатель после Германии, где матчи в среднем посещали 42 837 болельщиков), а средняя заполняемость арен достигла 98% (в Бундеслиге — 92%). Неудивительно, что все больше команд лиги задумываются о том, чтобы вложить средства в укрупнение своих стадионов. В среднем клубы из ведущих лиг получили по статье matchday (суммарные расходы зрителя на посещение стадиона) 12% от доходов. Если говорить об абсолютных значениях, то, например, команды АПЛ собрали со зрителей €901 млн. А ведь в сезоне-2019/20 поступления по статье matchday были сугубо формальными и во всей АПЛ едва превысили €35 млн.
Это позволило компенсировать уменьшение поступлений от реализации прав на телетрансляции. Они снизились на 12% — до €8,9 млрд. Впрочем, тревожных выводов делать не стоит: снижение вызвано в основном вышеупомянутым возвратом клубами средств за скомканные пандемийные сезоны. Причем речь шла не о физическом перечислении денег на счета телекомпаний, а о предоставлении им компенсационной скидки на следующие сезоны.
Однако в отчете Deloitte отмечаются и потенциально проблемные факторы. Тут нет ничего нового, речь об опережающем росте заработных плат футболистов. На них было израсходовано €12,3 млрд, что сразу на 15% больше, чем в сезоне-2018/19. Сравнение с сезоном-2019/20 нерелевантно, поскольку тогда многим клубам удавалось договариваться с игроками о временном уменьшении зарплат. Так, в АПЛ клубы потратили на контракты игроков 67% доходов (приемлемым считается все, что ниже отметки 75%), в испанской лиге — 73%, в Бундеслиге, традиционно наиболее финансово дисциплинированной, — только 59%. Не укладываются в рекомендованные параметры итальянская Серия A (83%) и французская Ligue 1 (87%). Если же сопоставлять лиги по абсолютным затратам на зарплаты игроков, то станет понятно, почему все так хотят играть в Англии. Команды АПЛ в среднем выделяли на содержание футболистов по €215 млн (самая большая платежная ведомость у «Манчестер Юнайтед» — почти €480 млн). Далее с огромным отставанием идет La Liga (€119 млн), потом Бундеслига (€103 млн), Серия A (€98 млн) и Ligue 1 (€88 млн).
Почти двукратный отрыв АПЛ по средним зарплатам вполне коррелирует и с соотношением доходов английской и других лиг. Так, за отчетный период:
Как видно, АПЛ зарабатывает больше, чем испанская и немецкая лиги, вместе взятые. И как считают в Deloitte, этот отрыв в ближайшие годы не уменьшится. В докладе содержится прогноз по доходам лиг до 2024 года, и он предусматривает, что АПЛ получит €6,662 млрд, в то время как доходы La Liga и Бундеслиги не превысят €3,45 млрд.
Александр Петров.