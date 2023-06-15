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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сын Симеоне подписал контракт с чемпионами Италии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Итальянский «Наполи» подписал контракт с нападающим Джованни Симеоне, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: соцсети

В прошедшем сезоне Симеоне выступал за «Наполи» на правах аренды. Клуб воспользовался опцией выкупа 27-летнего футболиста у «Вероны» и подписал с ним контракт до 2026 года с опцией продления на один сезон.

В составе «Наполи» Симеоне провел 33 матча, забил девять мячей и отметился одной голевой передачей. Вместе с клубом аргентинец стал чемпионом Италии. Он является сыном главного тренера испанского «Атлетико» Диего Симеоне.

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