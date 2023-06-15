Сын Симеоне подписал контракт с чемпионами Италии
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Итальянский «Наполи» подписал контракт с нападающим Джованни Симеоне, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Итальянский «Наполи» подписал контракт с нападающим Джованни Симеоне, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
В прошедшем сезоне Симеоне выступал за «Наполи» на правах аренды. Клуб воспользовался опцией выкупа 27-летнего футболиста у «Вероны» и подписал с ним контракт до 2026 года с опцией продления на один сезон.
В составе «Наполи» Симеоне провел 33 матча, забил девять мячей и отметился одной голевой передачей. Вместе с клубом аргентинец стал чемпионом Италии. Он является сыном главного тренера испанского «Атлетико» Диего Симеоне.