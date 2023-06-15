Экс-тренер Роналду в Саудовской Аравии возглавил «Наполи»

Срок соглашения с 59-летним французом не разглашается. На этом посту он сменил ранее возглавлявшего петербургский «Зенит» Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы в прошедшем сезоне впервые с 1990 года стали чемпионами Италии.

Гарсия ранее возглавлял французские «Дижон», «Ле-Ман», «Марсель», «Лион», а также «Лилль», с которым в 2011 году стал чемпионом и обладателем Кубка Франции. В Италии он тренировал «Рому». Последним местом работы француза до «Наполи» был саудовский «Аль-Наср», за который сейчас выступает португалец Криштиану Роналду.