Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Не исключен новый контракт с «Аталантой». Что ждет Миранчука в Италии?

Вопрос о будущем российского полузащитника пока открыт.

Торино
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Миранчук солидно провёл арендный сезон в «Торино». У футболиста 4+5 в 29 матчах. Да, в «Аталанте» у него тоже была неплохая статистика, но с большой разницей: в прежнем клубе он получал, как правило, по 15−25 минут, в нынешнем — почти всегда выходил в основе. Доверие от Ивана Юрича было почти безграничным — Алексей появлялся в составе даже в неудачные периоды, а тренер отмечал его способность менять ход матчей нестандартными решениями.

Но всё это вы и так знаете. У россиянина явно улучшилась репутация после двух лет скамеечного периода в «Аталанте». За плечами три полных сезона в Серии А и статус интересного лота на рынке. Главный вопрос: что дальше? Аренда в «Торино» истекает через две с небольшим недели. И сейчас переговоры о выкупе в тупике. По правилам он должен вернуться в «Аталанту», но сам футболист этого не особо хочет.

Что мы знаем на данный момент

1. Алексей точно не стремится в Россию. «Зачем ему возвращаться?!» — недоумевал в мае агент Вадим Шпинёв. Парня всё устраивает в Италии. Интерес к нему есть. Значит, будет цепляться за шансы дальше.

2. «Торино» не хочет тратить на него € 13−14 млн, запрашиваемые за выкуп «Аталантой». Таких денег у клуба просто нет. Сезон вышел средним, клуб особо не заработал, а выкупить хочет минимум трёх игроков — Миранчука, Влашича и Радоньича. Все они в арендах. Общий бюджет — € 35+ млн. Огромные деньги.

Во время загрузки произошла ошибка.

3. Главный тренер Юрич — за Миранчука. Он отстаивает его кандидатуру перед руководством, но там сомневаются в целесообразности трат. Хотят сбить цену чуть ли не в два раза. Интересно, что под вопросом и будущее самого Юрича в клубе. У боссов нет удовлетворения от результатов и игры команды в сезоне.

4. Портал Torinogranata сообщал, что «Аталанта» может подвинуться до € 9,5 млн, хотя покупала Миранчука за € 14 млн. Издание Calciomercato утверждает, что клуб из Турина хочет ещё бóльшую скидку. Либо продление аренды. Хотя последнее — совсем невыгодная история. Ведь контракт Алексея действует до лета 2024 года.

5. В ближайшие дни состоится новый раунд переговоров. Агенты Алексея спокойны: утверждают, что интерес есть и от других клубов, даже если не удастся договориться с «Торино». При этом не обсуждают вариант возвращения в «Аталанту».

Там парню, судя по всему, и правда нечего делать. За один сезон Гасперини точно не пересмотрел своё отношение к футболисту. И в его голове он наверняка остался парнем, который может что-то изменить со скамейки. На такое можно согласиться в 20 лет, но не в 27. Для экспериментов всё меньше времени. Точно нужно выбрать клуб, который будет заинтересован в том, чтобы Миранчук играл.

«Ситуация с Алексеем не меняется: “Торино” не хочет платить за Миранчука € 13−14 млн, — сказал “Чемпионату” итальянский журналист Димитри Конти. — Я слышал, что в ближайшие дни стороны обсудят возможность нового арендного соглашения, но с обязательством выкупа. Однако это на случай, если Миранчук продлит свой действующий контракт. Или речь пойдёт только о полноценном выкупе “Торино”. Но не за те деньги, которые озвучивались в прессе».

При этом Конти сомневается, что Миранчук может вернуться в «Аталанту».

«Нет, я не думаю, что он останется в “Аталанте”. Не с Гасперини. Почти исключительный сценарий. На данный момент “Торино” — единственный вариант в Серии А для Алексея. И клуб, который обладает приоритетным правом на переговоры по поводу него. А главная цель “Аталанты” — продать Миранчука. При этом, повторюсь, не могу исключить подписание нового контракта с футболистом, но на условиях аренды в другой клуб с обязательным правом выкупа. Возможно, “Торино” такой вариант устроит».

Трансферное окно в Италии открывается 1 июля. Так что время для того, чтобы окончательно определиться с «Торино» либо искать другие варианты, точно есть.

Дмитрий Зимин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь