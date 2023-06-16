Не исключен новый контракт с «Аталантой». Что ждет Миранчука в Италии?

Миранчук солидно провёл арендный сезон в «Торино». У футболиста 4+5 в 29 матчах. Да, в «Аталанте» у него тоже была неплохая статистика, но с большой разницей: в прежнем клубе он получал, как правило, по 15−25 минут, в нынешнем — почти всегда выходил в основе. Доверие от Ивана Юрича было почти безграничным — Алексей появлялся в составе даже в неудачные периоды, а тренер отмечал его способность менять ход матчей нестандартными решениями.

Но всё это вы и так знаете. У россиянина явно улучшилась репутация после двух лет скамеечного периода в «Аталанте». За плечами три полных сезона в Серии А и статус интересного лота на рынке. Главный вопрос: что дальше? Аренда в «Торино» истекает через две с небольшим недели. И сейчас переговоры о выкупе в тупике. По правилам он должен вернуться в «Аталанту», но сам футболист этого не особо хочет.

Что мы знаем на данный момент

1. Алексей точно не стремится в Россию. «Зачем ему возвращаться?!» — недоумевал в мае агент Вадим Шпинёв. Парня всё устраивает в Италии. Интерес к нему есть. Значит, будет цепляться за шансы дальше.

2. «Торино» не хочет тратить на него € 13−14 млн, запрашиваемые за выкуп «Аталантой». Таких денег у клуба просто нет. Сезон вышел средним, клуб особо не заработал, а выкупить хочет минимум трёх игроков — Миранчука, Влашича и Радоньича. Все они в арендах. Общий бюджет — € 35+ млн. Огромные деньги.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=75706ba766c4e2fa&partner_ext=173&place_id=222&oid=-84178896&hd=2&id=456239875&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. Главный тренер Юрич — за Миранчука. Он отстаивает его кандидатуру перед руководством, но там сомневаются в целесообразности трат. Хотят сбить цену чуть ли не в два раза. Интересно, что под вопросом и будущее самого Юрича в клубе. У боссов нет удовлетворения от результатов и игры команды в сезоне.

4. Портал Torinogranata сообщал, что «Аталанта» может подвинуться до € 9,5 млн, хотя покупала Миранчука за € 14 млн. Издание Calciomercato утверждает, что клуб из Турина хочет ещё бóльшую скидку. Либо продление аренды. Хотя последнее — совсем невыгодная история. Ведь контракт Алексея действует до лета 2024 года.

5. В ближайшие дни состоится новый раунд переговоров. Агенты Алексея спокойны: утверждают, что интерес есть и от других клубов, даже если не удастся договориться с «Торино». При этом не обсуждают вариант возвращения в «Аталанту».

Там парню, судя по всему, и правда нечего делать. За один сезон Гасперини точно не пересмотрел своё отношение к футболисту. И в его голове он наверняка остался парнем, который может что-то изменить со скамейки. На такое можно согласиться в 20 лет, но не в 27. Для экспериментов всё меньше времени. Точно нужно выбрать клуб, который будет заинтересован в том, чтобы Миранчук играл.

«Ситуация с Алексеем не меняется: “Торино” не хочет платить за Миранчука € 13−14 млн, — сказал “Чемпионату” итальянский журналист Димитри Конти. — Я слышал, что в ближайшие дни стороны обсудят возможность нового арендного соглашения, но с обязательством выкупа. Однако это на случай, если Миранчук продлит свой действующий контракт. Или речь пойдёт только о полноценном выкупе “Торино”. Но не за те деньги, которые озвучивались в прессе».

При этом Конти сомневается, что Миранчук может вернуться в «Аталанту».

«Нет, я не думаю, что он останется в “Аталанте”. Не с Гасперини. Почти исключительный сценарий. На данный момент “Торино” — единственный вариант в Серии А для Алексея. И клуб, который обладает приоритетным правом на переговоры по поводу него. А главная цель “Аталанты” — продать Миранчука. При этом, повторюсь, не могу исключить подписание нового контракта с футболистом, но на условиях аренды в другой клуб с обязательным правом выкупа. Возможно, “Торино” такой вариант устроит».

Трансферное окно в Италии открывается 1 июля. Так что время для того, чтобы окончательно определиться с «Торино» либо искать другие варианты, точно есть.