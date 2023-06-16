«Арсенал» хочет сражаться за чемпионство и в следующем сезоне

Расширить обойму

Одной из причин, почему «Арсенал» в итоге так и не дотянул до чемпионства в прошлом сезоне, начав сбоить на финишном отрезке, называлась короткая скамейка. У выигравшего в итоге золотую гонку «Манчестер Сити» ростер куда более ровный — да, Пеп Гвардиола в последние пару месяцев использовал практически идентичное стартовое сочетание, но возможностей безболезненно заменять основных игроков у него было куда больше.

«Арсенал» здорово усилился прошлым летом. Появление в команде Габриэла Жезуса и Александра Зинченко стало одной из основных причин успешного в целом сезона. Купленный за 35 миллионов евро у «Порту» Фабиу Вийера был игроком ротации (22 матча в АПЛ, но из них всего три в старте и суммарно 499 минут на поле), но нужно понимать, что конкурент 22-летнего португальца — капитан «канониров» Мартин Эдегор.

Проблема в том, что равноценной замены игрокам старта не было. Понятно, что сказанная когда-то скончавшимся на днях Сильвио Берлускони фраза про два состава — это миф. В любой команде все равно есть основной состав (13−14 человек), есть основная обойма (18−19 человек) и дальше уже резервисты. Вопрос в качестве тех футболистов, кто не проходит в основной состав, но входит в обойму. «Арсеналу» как раз этого и не хватило.

И если травму Габриэла Жезуса «канониры» пережили более или менее безболезненно — Эдди Нкетиа плюс-минус справился, то вот потеря Вильяма Салиба на решающем отрезке сезона оказалась фатальной. Прогресс центрального защитника в прошлом сезоне был потрясающим, и подменявший его Роб Холдинг такой уровень просто не потянул.

Судя по всему, менеджмент «Арсенала» это видел и январские трансферы — Жоржиньо и Леандро Троссара — были нацелены как раз на усиление обоймы. Оба получали достаточно игрового времени и приносили пользу: у Троссара за полсезона в составе «канониров» набралось 10 голевых передач, у Жоржиньо — 14 матчей и 852 минуты на поле.

Райс

А летом работа по наращиванию мускулов будет продолжена. Тем более что «Арсеналу» предстоит играть в Лиге чемпионов. Главная цель — Деклан Райс. Капитан «Вест Хэма», приведший команду к победе в Лиге конференций (первому трофею для клуба за 43 года), и основной полузащитник сборной Англии на ЧЕ-2020 и на ЧМ-2022. Пожалуй, самый талантливый воспитанник академии «молотков» со времен Рио Фердинанда и Фрэнка Лэмпарда.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан еще на год — до лета 2024-го, с опцией продления еще на сезон. Зимой клуб сделал 24-летнему игроку три предложения о пролонгации сотрудничества, но все они были отклонены стороной футболиста. Нынешнее межсезонье — последняя возможность для «молотков» продать Райса за хорошие деньги. В «Вест Хэме» этого не скрывают: после финала Лиги конференций председатель правления Дэвид Салливан сказал, что, видимо, это был последний матч полузащитника за команду из Восточного Лондона.

Во вторник, 13 июня, The Guardian сообщила, что «Арсенал» и «Вест Хэм» ведут активные переговоры, а сумма трансфера с учетом бонусов может составить 115 миллионов евро. При этом официального предложения еще не было. В четверг, 15 июня, The Athletic сообщил, что «Арсенал» направил «молоткам» первый запрос и получил отказ. В феврале главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес обмолвился, что если Райс и покинет команду, то это должен быть британский трансферный рекорд. Сейчас он принадлежит «Челси» и Энцо Фернандесу — 121 миллион евро.

Очевидно, что переговоры будут продолжены и со стороны «Арсенала» последуют новые предложения. Однако по информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна — одного из самых авторитетных инсайдеров Британии — в борьбу за Райса может вмешаться «Манчестер Сити». Но здесь многое зависит от будущего Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы, кроме того, в клубе рассматривают вариант с Матео Ковачичем из «Челси».

Хаверц

Другой возможный большой входящий трансфер — это Кай Хаверц. «Арсенал» уже направил в «Челси» запрос по поводу 24-летнего игрока группы атаки (лучший период немца на «Стэмфорд Бридж» — первые полгода при Томасе Тухеле, когда он был правой «десяткой» в схеме 3−4−2−1, тогда как затем по большей части исполнял «девятку» — реальную либо ложную). Возможная сумма трансфера пока не называлась, но, как сообщил The Athletic, в случае хорошего предложения «Челси» готов отпустить Хаверца (в числе других вариантов назывались «Бавария» с Тухелем и «Реал»). Мотивация синих понятна — им нужно подрезать невероятно раздутый состав плюс решать вопрос с финансовым фейр-плей.

Хаверц — тактически гибкий игрок. «Наверное, в целом я полузащитник, но мне очень нравится врываться в штрафную. Когда твоя команда владеет мячом, ты должен адаптировать и менять свою позицию, в этом моя роль на поле», — говорил о себе немец. И если с ролью Райса все более или менее понятно — он классический умный опорник, отлично читающий игру, то Хаверц может закрыть сразу несколько позиций: как подменить Габриэла Жезуса в центре атаки, так и помочь Эдегору чуть глубже.

Было бы здорово добавить глубины и в центре защиты, где пара Габриэл — Салиба выглядит безальтернативной, но тут можно надеяться на прогресс 22-летнего поляка Якуба Кивиора, купленного в январе в «Специи» за 25 миллионов евро. Но если на «Эмирейтс» приедут Райс и Хаверц, это уже будет мощным заявлением.