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22:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лестер» объявил о назначении главным тренером клуба ассистента Гвардиолы

«Лестер» назначил Энцо Мареску на пост главного тренера клуба.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на 3 года.

Ранее он занимал пост ассистента главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы. 43-летний Мареска только один раз был главным тренером большого клуба. Он в 2021 году руководил «Пармой», откуда был уволен после 5 месяцев работы.

В прошедшем сезоне «Лестер» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.

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