Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Греция
Ирландия
11
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Гибралтар
Франция
02
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Мальта
Англия
03
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Северная Македония
Украина
20
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Уэльс
Армения
12
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Латвия
Турция
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Дания
Северная Ирландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Сан-Марино
Казахстан
01
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Андорра
Швейцария
02
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Беларусь
Израиль
10
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Косово
Румыния
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
20
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.06
Бетис
Валенсия
11
4.06
Сельта
Барселона
21
4.06
Эльче
Кадис
11
4.06
Эспаньол
Альмерия
33
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
4.06
Мальорка
Райо Вальекано
30
4.06
Осасуна
Жирона
21
4.06
Реал
Атлетик
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
22:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cпортивный директор «Севильи» перешел на работу в клуб АПЛ

Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи» и перешел в «Астон Виллу».

Севилья
Астон ВиллаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Испанский специалист Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Функционер продолжит карьеру в «Астон Вилле». Английский клуб на официальном сайте сообщил, что с июля Мончи займет должность президента по футбольным операциям.

Как сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, Мончи подпишет контракт до июня 2026 года с возможностью продления до 2027 года. «Астон Виллу» возглавляет бывший тренер «Севильи» и московского «Спартака» Унаи Эмери.

Мончи в 2019 году вернулся на пост спортивного директора «Севильи», который ранее занимал с 2000 по 2017 год. В промежуток между этими датами специалист работал на аналогичной должности в итальянской «Роме».

«Севилья» в сезоне-2022/23 в седьмой раз в своей истории стала победителем Лиги Европы. Все семь трофеев клуб завоевал вместе с Мончи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Была одержима деньгами и сексом': как фигуристка использовала Гитлера
'Русская березка в Украине - это плохо': великая гимнастка умерла в Киеве в нищете
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь