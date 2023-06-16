Cпортивный директор «Севильи» перешел на работу в клуб АПЛ
Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи» и перешел в «Астон Виллу».
Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи» и перешел в «Астон Виллу».
Испанский специалист Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Функционер продолжит карьеру в «Астон Вилле». Английский клуб на официальном сайте сообщил, что с июля Мончи займет должность президента по футбольным операциям.
Как сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, Мончи подпишет контракт до июня 2026 года с возможностью продления до 2027 года. «Астон Виллу» возглавляет бывший тренер «Севильи» и московского «Спартака» Унаи Эмери.
Мончи в 2019 году вернулся на пост спортивного директора «Севильи», который ранее занимал с 2000 по 2017 год. В промежуток между этими датами специалист работал на аналогичной должности в итальянской «Роме».
«Севилья» в сезоне-2022/23 в седьмой раз в своей истории стала победителем Лиги Европы. Все семь трофеев клуб завоевал вместе с Мончи.