Cпортивный директор «Севильи» перешел на работу в клуб АПЛ

Испанский специалист Мончи покинул пост спортивного директора «Севильи», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Функционер продолжит карьеру в «Астон Вилле». Английский клуб на официальном сайте сообщил, что с июля Мончи займет должность президента по футбольным операциям.

Как сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, Мончи подпишет контракт до июня 2026 года с возможностью продления до 2027 года. «Астон Виллу» возглавляет бывший тренер «Севильи» и московского «Спартака» Унаи Эмери.

Мончи в 2019 году вернулся на пост спортивного директора «Севильи», который ранее занимал с 2000 по 2017 год. В промежуток между этими датами специалист работал на аналогичной должности в итальянской «Роме».