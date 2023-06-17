Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Литва
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Норвегия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Черногория
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Кипр
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
21
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
03
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Северная Македония
Украина
23
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Уэльс
Армения
24
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Латвия
Турция
23
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Дания
Северная Ирландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Сан-Марино
Казахстан
03
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Андорра
Швейцария
12
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Беларусь
Израиль
12
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Косово
Румыния
00
Футбол. Сборные
16.06
Польша
Германия
10
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович подвел итоги своей карьеры

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал пост, посвященный cвоей карьере.

Милан
ШвецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Всё началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное. Я родился в Мальмё. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане и обрёл новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И, наконец, я обрёл покой на своей новой родине в Милане.

Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, — это новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет. Спасибо за всё», — написал Ибрагимович в одной из своих социальных сетей.

Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь