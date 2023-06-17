Златан Ибрагимович подвел итоги своей карьеры

«Всё началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное. Я родился в Мальмё. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане и обрёл новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И, наконец, я обрёл покой на своей новой родине в Милане.



Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, — это новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет. Спасибо за всё», — написал Ибрагимович в одной из своих социальных сетей.