Стало известно выдвинутое «Реалом» условие для трансфера Мбаппе

По информации источника, мадридский клуб планирует сделать предложение игроку в январе 2024 года, когда у футболиста появится право вести официальные переговоры. Отмечается, что команда будет ждать ответа от Мбаппе сразу, а в противном случае откажется от его подписания.

Подчеркивается, что речь идет исключительно о переходе Мбаппе на правах свободного агента. «Реал» не будет вести переговоры о покупке игрока у ПСЖ из-за конфликта между клубами.

12 июня L"Equipе стало известно, что Мбаппе сообщил руководству ПСЖ об отказе продлевать контракт до 2025 года. Отмечалось, что парижане постараются продать футболиста летом 2023-го, чтобы он не ушел как свободный агент.