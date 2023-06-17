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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом»

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сын Дэвида Бекхэма Ромео подписал постоянный контракт с «Брентфордом», сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.

Брентфорд
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Источник: соцсети

Бекхэм-младший выступал в минувшем сезоне за молодежную команду «Брентфорда» на правах аренды, но теперь «пчелы» выкупили 20-летнего форварда у клуба его отца — американского «Интера Майами».

Соглашение с Ромео Бекхэмом рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон, он продолжит выступать за молодежную команду «Брентфорда».

Бекхэм-младший в минувшем сезоне провел за «молодежку» «Брентфорда» 15 матчей, в которых забил один мяч.

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