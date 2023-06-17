Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом»

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Бекхэм-младший выступал в минувшем сезоне за молодежную команду «Брентфорда» на правах аренды, но теперь «пчелы» выкупили 20-летнего форварда у клуба его отца — американского «Интера Майами».

Соглашение с Ромео Бекхэмом рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон, он продолжит выступать за молодежную команду «Брентфорда».