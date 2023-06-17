«Барселона» согласовала условия контракта с нападающим сборной Бразилии
«Барселона» достигла договоренности с нападающим клуба «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Витором Роке.
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«Барселона» достигла договоренности с нападающим клуба «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Витором Роке.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 18-летним футболистом, а сам игрок хочет перейти только в «Барселону».
В скором времени сине-гранатовые начнут обсуждение условий сделки с «Атлетико».
В текущем сезоне Роке провел 25 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В марте 2023 года Витор дебютировал за сборную Бразилии.