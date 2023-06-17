«Барселона» согласовала условия контракта с нападающим сборной Бразилии

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 18-летним футболистом, а сам игрок хочет перейти только в «Барселону».

В скором времени сине-гранатовые начнут обсуждение условий сделки с «Атлетико».