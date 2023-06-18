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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:07 (мск), источник: Sport24

«Алавес» в драматичной развязке вырвал путевку в Ла Лигу у «Леванте»

«Алавес» стал последним участником Ла Лиги в предстоящем сезоне-2023/24.

АлавесЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В финале плей-офф Сегунды, в котором разыгрывалась путевка в высший дивизион испанского футбола, «Алавес» по сумме двух матчей сломил сопротивление «Леванте». После ничьей (0:0) в первой игре команды не смогли выявить сильнейшего в основное время ответной встречи. На 9-й добавленной минуте второго дополнительного тайма «Алавес» все же сумел забить единственный гол в этом двухматчевом противостоянии — судья после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал Асьер Вильялибре.

«Алавес» вернулся в Ла Лигу спустя год после вылета. В сезоне-2021/22 команда заняла последнее, 20-е, место в турнирной таблице Примеры.

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