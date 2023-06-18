«Алавес» в драматичной развязке вырвал путевку в Ла Лигу у «Леванте»
«Алавес» стал последним участником Ла Лиги в предстоящем сезоне-2023/24.
АлавесЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Алавес» стал последним участником Ла Лиги в предстоящем сезоне-2023/24.
В финале плей-офф Сегунды, в котором разыгрывалась путевка в высший дивизион испанского футбола, «Алавес» по сумме двух матчей сломил сопротивление «Леванте». После ничьей (0:0) в первой игре команды не смогли выявить сильнейшего в основное время ответной встречи. На 9-й добавленной минуте второго дополнительного тайма «Алавес» все же сумел забить единственный гол в этом двухматчевом противостоянии — судья после просмотра VAR назначил пенальти, который реализовал Асьер Вильялибре.
«Алавес» вернулся в Ла Лигу спустя год после вылета. В сезоне-2021/22 команда заняла последнее, 20-е, место в турнирной таблице Примеры.