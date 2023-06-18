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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:08 (мск), источник: Sport24

«Аль-Наср» предлагал Гасперини более 10 млн евро в год, но тренер отказал клубу Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» хотел видеть во главе команды Джана Пьеро Гасперини.

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Источник: AFP 2022

По данным La Gazzetta dello Sport, представители клуба, за который выступает Криштиану Роналду, встретились с тренером и предложили ему контракт с зарплатой более 10 млн евро в год.

Гасперини вежливо ответил отказом. Он намерен остаться в «Аталанте».

В прошлом сезоне «Аталанта» финишировала на 5-м месте в Серии А. Следующий сезон будет восьмым для Гасперини во главе «Аталанты».

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