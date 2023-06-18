Гризманн не планирует покидать «Атлетико» этим летом

«Я счастлив в “Атлетико”. Моя цель — выиграть с клубом Ла Лигу, потому что этого титула у меня нет. Я выступаю за клуб уже 12 лет. Плюс, можно навести шороху и в Лигу чемпионов, почему нет? Я чувствую себя хорошо в Мадриде, с моей семьей тоже все в порядке. Изменений не будет», — цитирует Гризманна Téléfoot.