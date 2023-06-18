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15:07 (мск), источник: Sport24

Гризманн не планирует покидать «Атлетико» этим летом

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил о желании продолжить выступления в составе мадридского клуба.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает вариант выкупа форварда за 25 млн евро. В футболисте также заинтересованы команды из Саудовской Аравии.

«Я счастлив в “Атлетико”. Моя цель — выиграть с клубом Ла Лигу, потому что этого титула у меня нет. Я выступаю за клуб уже 12 лет. Плюс, можно навести шороху и в Лигу чемпионов, почему нет? Я чувствую себя хорошо в Мадриде, с моей семьей тоже все в порядке. Изменений не будет», — цитирует Гризманна Téléfoot.

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