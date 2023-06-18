Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Испания
Футбол. Лига наций
15:00
Нидерланды
Италия
23
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Португалия
Босния и Герцеговина
30
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Исландия
Словакия
12
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Бельгия
Австрия
11
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Фарерские острова
Чехия
03
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
18:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кержаков возглавил «Спартак», но не тот. Что ждет тренера в Сербии?

Второго Кипра быть не должно.

Спартак Сб
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Александр Кержаков, ранее возглавлявший «Томь», «Пари НН» и «Кармиотиссу», вновь трудоустроился — на этот раз в «Спартак» из Суботицы. На первый взгляд, выбор максимально странный, особенно учитывая предыдущее место работы тренера. Недавно Кержаков уже обжегся на европейском футболе — из «Кармиотиссы» в апреле 2023 года пришлось уйти всего через пару месяцев после назначения. Причиной стала «непрофессиональная среда» — Кержаков заявлял, что руководство клуба пыталось влиять на тренировочный процесс.

Это были не все беды «Кармиотиссы». Как говорил тренер в интервью Sports.ru, многие из тех, кто имел дело с Дмитрием Пуниным (владельцем клуба. — Прим. «СЭ»), характеризуют его не лучшим образом: «[После назначения] писало много людей, но процентов 90 — это поздравления. При этом было несколько предостерегающих сообщений от незнакомых ребят, работавших у Пунина в других сферах».

Помимо этого, у команды были также проблемы с инфраструктурой, материальной базой и даже с целями на сезон — команда играла будто бы без них: «Я на презентации говорил о задачах, которые сам сочинил: “Это амбициозный проект, смотрим в будущее, составим конкуренцию топовым клубам Кипра”. В общем, бла-бла-бла. Я такого не слышал от клуба».

Заграничная командировка у Кержакова совершенно не задалась. Тем не менее спустя всего два месяца он вновь возглавил зарубежный клуб — на этот раз в Сербии.

Стоит ли ему бояться попасть в беду еще раз? Вряд ли. Знакомые эксперты по балканскому рынку говорят, что повторения истории с «Кармиотиссой» не будет. Как минимум потому, что владельцы «Спартака» — футбольные люди. Речь о 57-летнем сербском бизнесмене Драгане Симовиче и его сыне Николе.

Драган — владелец не только клуба из Суботицы, но и компании Simex Group, занимающейся поставками воды и алкоголя. Симович-старший долго руководил «Спартаком» и даже входил в исполком футбольной федерации Сербии, но в 2019 году уступил президентское кресло клуба своему сыну, став почетным президентом. Про Николу мало что известно — кроме того, что он большое внимание уделяет детско-юношескому футболу.

«Спартак» из Суботицы можно назвать крепким середняком, его место — с шестого по восьмое. Он уже 15 лет играет в высшем дивизионе, дважды выходил в еврокубки и ни разу не приближался к зоне вылета. Состав у клуба по сербским меркам вполне рабочий. Самый дорогой игрок — Эдмунд Аддо (1 миллион евро). Этот парень играл за «Шериф» против «Реала» в Лиге чемпионов. При этом собеседники уверены, что три-четыре трансфера под Кержакова точно будут.

Инфраструктура также не идет ни в какое сравнение с «Кармиотиссой». У «Спартака» два поля с натуральным газоном, одно — с искусственным, стадион на 13 тысяч человек готовится к ремонту. При этом деньги на него выделило правительство — плоды работы почетного президента.

Пока по всему выглядит так, что Александр Кержаков отправился в абсолютно рядовой клуб — скромный, но жизнеспособный. «Спартак» уже 15 лет играет в элите сербского футбола, дважды выступал в еврокубках, в скандалах не замечен — так что у русского тренера есть шанс спокойно поработать, что особенно ценно, учитывая предыдущий опыт. Об этом говорит и наш источник: «У Александра будет все, чтобы и клуб, и команда, и он как тренер росли и двигались вперед. Вместе».

Источник: ФК «Спартак» (Суботица)

Похоже, у Кержакова появилась отличная возможность проявить свои профессиональные способности.

Интересно, кстати, что спартаковцем стал бывший форвард «Зенита» и «Динамо». Однако это может быть темой только для совсем уж радикальных болельщиков, поскольку сербский «Спартак» к московским тезкам никакого отношения не имеет. Братья Старостины в город не приезжали — клуб назвали в честь местного антифашистского партизана Йована Микича по кличке Спартак. Микич погиб в Суботице в 1944 году и стал легендой этого города. Помимо клуба его именем названы несколько школ, улица и даже премия спортивной ассоциации автономного края Воеводины.

Артем Белинин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто это сказал? Главные цитаты сезона в РПЛ
«Акинфеев — лучший игрок в истории России. Почему на серию не вышел Сафонов?» Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь