L'Equipe: на следующей неделе Луис Энрике подпишет контракт с «ПСЖ»

Как сообщает L'Equipe, специалист подпишет контракт с парижским клубом на следующей неделе. Ранее парижане вели переговоры с экс-тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманов, но они сорвались.

По информации французских СМИ, Энрике особенно ценят как президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи, так и спортивный директор Луис Кампос.