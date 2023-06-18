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19:14 (мск), источник: Sport24

L'Equipe: на следующей неделе Луис Энрике подпишет контракт с «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике в ближайшее время возглавит «ПСЖ».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Как сообщает L'Equipe, специалист подпишет контракт с парижским клубом на следующей неделе. Ранее парижане вели переговоры с экс-тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманов, но они сорвались.

По информации французских СМИ, Энрике особенно ценят как президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи, так и спортивный директор Луис Кампос.

«ПСЖ» в минувшей кампании под руководством Кристофа Гальтье завоевал чемпионство и Суперкубок Франции.

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