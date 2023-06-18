Глава УЕФА предостерег клубы из Саудовской Аравии

Чеферин посчитал, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных звезд. По его мнению, они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Глава УЕФА подчеркнул, что не боится исхода игроков в страну.

В чемпионате Саудовской Аравии уже играют португалец Криштиану Роналду, а также французы Карим Бензема и Нголо Канте. Местные клубы также предлагали контракты аргентинцу Лионелю Месси и бразильцу Неймару.