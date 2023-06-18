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9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
21Повелитель Большого шлема
20:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава УЕФА предостерег клубы из Саудовской Аравии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предостерег клубы из Саудовской Аравии. Его слова приводит Washington Post.

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Источник: AP 2022

Чеферин посчитал, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных звезд. По его мнению, они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Глава УЕФА подчеркнул, что не боится исхода игроков в страну.

В чемпионате Саудовской Аравии уже играют португалец Криштиану Роналду, а также французы Карим Бензема и Нголо Канте. Местные клубы также предлагали контракты аргентинцу Лионелю Месси и бразильцу Неймару.

3 июня Роналду рассказал о странностях жизни в Саудовской Аравии. Он заявил, что в Рамадан команда тренировались даже ночью, и подчеркнул, что для него это новый опыт, совершенно новая ситуация и попытка научиться чему-то у других культур.

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