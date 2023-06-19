Месси: «Я добился в футболе всего. Ничего не осталось»

Месси: «Я добился в футболе всего. Ничего не осталось»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси считает, что достиг в футболе всего, о чем мечтал. По окончании сезона-2022/23 Месси покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в «Интер Майами».