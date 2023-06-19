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11:26 (мск), источник: Sport24

Месси: «Я добился в футболе всего. Ничего не осталось»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси считает, что достиг в футболе всего, о чем мечтал. По окончании сезона-2022/23 Месси покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в «Интер Майами».

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Источник: Reuters

«Я добился в футболе всего. Ничего не осталось», — цитирует Месси beIN Sports.

Месси является четырехкратным победителем Лиги чемпионом, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции. В составе сборной Аргентины Лионель становился олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Америки, а в декабре 2022 года стал чемпионом мира. Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча».

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