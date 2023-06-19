«Спартак» для Кержакова. Куда попал лучший бомбардир российского футбола

Тренер Кержаков повторно трудоустроился в Европе. Пару месяцев назад Александр покинул Кипр, а теперь заключил контракт со «Спартаком». Но не с московским, конечно, а с сербским. Соглашение подписано по схеме «1+1». Что за клуб возглавил Кержаков и какие перед ним поставлены задачи?

Сербский «Спартак» получил название в честь партизана, убитого фашистами

Сербский «Спартак» с московским связывает только название. Новый клуб Кержакова базируется в Суботице — пятом по величине городе страны с населением более 100 тыс. человек. Основные цвета вовсе не красно-белые, а бело-синие. Да и по степени народной любви сербский «Спартак» явно уступает российскому, ведь у себя на родине клуб из Суботицы не так популярен.

Своё название «Спартак» получил в честь знаменитого югославского легкоатлета Йована Микича. Во время Второй мировой войны спортсмен примкнул к партизанскому отряду, который вёл бои с фашистами. Именно там он получил прозвище Спартак. В октябре 1944 года Микич получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью. Символично, что трагедия произошла в день освобождения Суботицы. Спортсмена и партизана похоронили со всеми подобающими почестями, а позднее в его честь назвали футбольный клуб.

Официальная дата рождения клуба — 21 апреля 1945 года. Но он существовал и ранее, правда, под другим именем. До Второй мировой войны команду называли ЖАК, то есть железнодорожный клуб. Его расформировали с началом войны, а затем возродили под другим именем. До развала Югославии «Спартак» болтался между первым и вторыми дивизионами. Особых успехов на том отрезке не добился, хотя дважды играл в финале Кубка страны.

За клуб из Суботицы играл Видич, а в конце нулевых команду расформировали

В начале нулевых «Спартак» не лучшим образом выступал в сербской Суперлиге и доигрался до вылета в первый дивизион. Кстати, в сезоне-2000/2001 за клуб из Суботицы играл Неманья Видич. Позднее он уедет в московский «Спартак», а после перехода в «Манчестер Юнайтед» станет одним из лучших центральных защитников в мире. В 2003-м в Суботице выступал будущий нападающий «Валенсии» и сборной Сербии Никола Жигич.

НЕМАНЬЯ ВИДИЧ ИГРАЛ НЕ ТОЛЬКО ЗА МОСКОВСКИЙ «СПАРТАК», НО И ЗА СЕРБСКИЙ | Источник: РИА "Новости"

В 2007 году у руководителей «Спартака» закончились деньги. Они распустили основную команду и оставили только юношескую. И тут на помощь пришёл клуб «Златибор Вода» из села Хоргош, расположенного неподалёку от Суботицы. В итоге в Первую лигу заявили объединённую команду «Спартак Златибор Вода», и она с ходу попала в Суперлигу. С тех пор клуб ни разу не покидал элитный дивизион и дважды (2010, 2018) остановился в шаге от топ-3. А с 2013 года клуб вернул себе историческое название «Спартак».

В «Спартаке» уже работал российский тренер. Чернышову создали отличные условия

Кержаков — не первый российский тренер в истории клуба из Суботицы. Осенью 2015 года в команду пришёл Андрей Чернышов. От россиянина требовалось сохранить тонущий клуб в элитном дивизионе, и он со своей задачей справился. «Спартак» завершил тот сезон на 10-й строчке в таблице.

«Условия созданы отличные, клубное руководство оперативно решает все футбольные вопросы, — говорил в то время Чернышов. — У футболистов не было взаимопонимания с прежним тренерским штабом, в команде царил разлад, и мы первым делом постарались ребят объединить. У нас вообще ставка на местную молодёжь, преобладают собственные воспитанники. Здесь хорошие школы».

АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ | Источник: РИА "Новости"

После этого Чернышов отработал ещё один сезон, а команда опять заняла 10-е место. Контракт решили не продлевать, и россиянин покинул клуб. Чернышов отметил важный нюанс специфики работы на Балканах: «Сразу хочу сказать, что руководители клубов в Сербии — непростые, считают, что хорошо разбираются в футболе. На первых порах, может, у Кержакова такого не будет. Но нужно быть готовым к тому, что со временем ему начнут советовать состав и тактику на матчи. Потому что сербы считают, что о футболе они знают всё».

Состав «Спартака» по стоимости сопоставим с середняками Первой лиги России. Самый дорогой футболист два года назад играл в ЛЧ

Прошедший сезон сложился для «Спартака» непросто. Боссы клубы дважды меняли тренеров, и команда всё-таки сохранила место в Суперлиге. Сначала «Спартаком» рулил Славко Петрович, которого уволили в сентябре 2022 года. Сменивший его Любиша Дунджерски не сильно улучшил результат и покинул клуб в марте 2023-го. Концовку сезона клуб из Суботицы провёл под руководством Милана Милановича. По итогам двухкругового турнира «Спартак» занял 13-е место, а на втором этапе поднялся на привычную 10-ю строчку.

Transfermarkt оценивает стоимость состава «Спартака» в € 7,85 млн. С таким показателем клуб из Суботицы занял бы последнее место в РПЛ. Если взять участников Первой лиги в сезоне-2022/2023, то по стоимости состава «Спартак» был бы шестым, на одном уровне с хабаровским СКА, «Нефтехимиком», махачкалинским «Динамо» и «Енисеем».

Самый дорогой футболист «Спартака» — опорный полузащитник Эдмонд Аддо (€ 1 млн). Легионер из Ганы присоединился к команде в начале 2023 года, а до этого выступал за молдавский «Шериф». На счету 23-летнего африканца шесть матчей в Лиге чемпионов, включая две игры с «Реалом» и две — с «Интером». Лучшим бомбардиром «Спартака» в прошлом сезоне стал 22-летний вингер Лука Биелович — отличился восемь раз.

Президент клуба назвал Кержакова качественным тренером. Он уверен, что команда добьётся больших результатов

«Спартаком» владеют 57-летний сербский бизнесмен Драган Симович и его сын Никола. Драгану также принадлежит компания, которая занимается поставками воды и алкоголя. Он долго руководил «Спартаком», но в 2019-м уступил пост президента сыну, а сам стал почётным президентом. Никола, в свою очередь, уделяет серьёзное внимание юношескому футболу.

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ И ПРЕЗИДЕНТ «СПАРТАКА» СУБОТИЦА НИКОЛА СИМОВИЧ (СПРАВА) | Источник: РИА "Новости"

Для Кержакова очень важно найти общий язык с боссами «Спартака». В апреле 2023 года россиянин покинул кипрский клуб «Кармиотисса» всего через два месяца после назначения. По словам Кержакова, руководство пыталось влиять на тренировочный процесс. В частности, владелец «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин через спортивного директора требовал делать замены по ходу матчей. «Я ответил: “Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста”. Спортдир повторил: “Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого — заменить”, — утверждал Кержаков.

Теперь у Кержакова появился новый шанс показать себя в Европе. Президент «Спартака» Никола Симович объяснил, почему клуб сделал выбор в пользу Александра: «Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом. Александр — легенда футбола. Мы верим, что добьёмся больших результатов с Кержаковым».