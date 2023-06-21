Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канте взломал гламурную систему футбола. Как стать мировой звездой и остаться простым парнем

Н’Голо завершает европейскую карьеру и уезжает в Саудовскую Аравию.

Франция
ЧелсиЧемпионат мира: таблица и календарьЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Великих футболистов, в свое время исполнивших вошедшие в историю шедевры, часто спрашивают: что они чувствовали и о чем думали в момент озарения? Обычно звезды отвечают какую-то банальщину, но суть не в этом — эпические моменты привлекают всеобщее внимание и провоцируют разговоры о секундах, когда футбол становится искусством. Затем эти моменты обрастают мифами, становятся мемами и уходят в массовую культуру в красивой обертке. Так работает современный шоу-бизнес, к которому футбол уже давно относится.

Но Н’Голо Канте вопросы об озарениях вряд ли задавали часто. Его футбол — не искусство, а работа. Он тот, кого Эрик Кантона в свое время назвал водоносом — человеком, который пашет в тени на благо команды. У нас эту роль называют немного по-другому — «носит рояль».

Канте и правда никак не вписывается в рамки современной звезды — ноль скандалов, ноль пафосных фотосессий, ноль гламура. Максимум скромности и доброты. При этом Н’Голо умудрился взломать систему и стать одним из самых популярных футболистов планеты в режиме «антихайп». В этом его уникальность. Чтобы стать героем спорта, маленькому французу не пришлось становиться футбольным поэтом — достаточно было виртуозно исполнять роль стенографиста. Да и трудно не выделиться на фоне премиум-авто на клубной базе, когда годами ездишь на тренировки на Mini Cooper.

Источник: AP 2022

Путь Канте не должен был становиться историей успеха по определению. Во Франции мальчишек его поколения забирали в команды по двум причинам — очевидный талант или крепкое телосложение. У малыша Н’Голо не было ни того ни другого, но было кое-что другое — особенное.

«Когда он впервые пришел к нам, то был в два раза меньше остальных, — вспоминает первый тренер Канте в клубе “Сюрен” Пьер Виль. — Он был маленьким, но когда начал играть, то превзошел всех. Он играл в командах вместе с парнями старше него, хоть и был в два раза меньше и легче. У него врожденный интеллект — он видит поле и быстро оценивает ситуацию. Для этого нужно быть умным и сосредоточенным, уметь анализировать ситуацию и находить пространство. Он возвращает владение и в 99 случаях из 100 делает правильный выбор. Порой бывало, что я или тренер по физподготовке ему что-то говорили, давали какие-то советы, он смотрел на нас, и мы никогда не знали, слушал ли и понимал ли он нас. Однако в течение следующих недель мы видели, что он учел все советы».

В 19−20 лет Канте не до конца был уверен, что у него что-то получится в профессиональном футболе. Но спустя несколько сезонов молчаливого и скромного парня ростом 171 сантиметр будут называть одним из самых грозных игроков АПЛ — лучшие команды континента боялись выходить против опорника, который выжигал в центре поля все. Про Н’Голо говорили — если 70% Земли покрыто водой, то остальные 30% покрывает Канте. Сам француз на все эти похвалы лишь улыбался и поднимал над головой кубок чемпиона Англии в футболке «Лестера» (сотворив одну из главных сенсаций в истории спорта), через год — в футболке «Челси» (в котором закрыл проблемы в центре поля на годы вперед).

Источник: AP 2022

Трудно без Канте представить и сборную Франции, победившую на чемпионате мира в России. Н’Голо уравновешивал атакующий набор исполнителей, целиком и полностью прикрыл спину Поля Погба, позволив ему проявить свои лучшие навыки, и стал ключевой фигурой команды. А после победы в финале стеснялся сфотографироваться с кубком мира, хотя все партнеры повторяли — без Канте все это было бы невозможно.

«Канте получал не так много внимания со стороны СМИ, потому что он не является игроком, решающим исходы матчей в одиночку. Зато он всегда является первым выбором своих товарищей на тренировках при разделении на мини-команды. И его имя значится первым в списке тренера при выборе стартового состава», — говорил Дидье Дешам.

Что же тогда все эти годы является стимулом Канте? Мотором, который заставляет его носиться все 90 минут, превращая центр поля в выжженную пустыню. «Особого навыка у меня нет, просто мне нравится, когда мы поднимаем трофеи, — поясняет Н’Голо. — Потом мы фотографируемся, и это фото показывает, как много работы мы сделали вместе, как много трудностей прошли. Победа в матче — самое большое удовлетворение в жизни».

Источник: AP 2022

Канте производит впечатление робкого и милого парня, и вроде с таким характером в спорте трудно добиться чего-то серьезного, не обладая талантом Месси. Но на самом деле с Н’Голо все не так просто. «Он молчит, он вежлив, но вокруг него собирается раздевалка, — говорит Пьер Виль. — Он не робкий, просто мало разговаривает и очень осторожен».

«Я всегда был осторожен по жизни, — подтверждает слова первого тренера Канте. — Но играть перед публикой для меня никогда не было проблемой. Сначала я играл перед 10 людьми в парке, потом перед тысячей, потом перед 10 тысячами, потом перед 80 тысячами, и вот меня уже показывают по телевизору. У меня нет недостатка в уверенности. Хотя я не суперзвезда, я такой же, каким был всегда — тем, кто просто играет в футбол».

Европейский путь Канте подошел к концу — в 32 года, после наполненного травмами сезона, он уезжает в Саудовскую Аравию, где будет играть в одной команде с Каримом Бензема. Н’Голо поздно вышел на топ-уровень и рано закончил топ-карьеру. Но этих нескольких лет нам хватило, чтобы восхититься интенсивностью и самоотверженностью этого крепыша. А главное — по достоинству оценить то, как он сохранил себя настоящего в мире ярких страз и бесконечного потока денег. Такое и правда будет трудно забыть.

Автор: Марк Бессонов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто это сказал? Главные цитаты сезона в РПЛ
«Акинфеев — лучший игрок в истории России. Почему на серию не вышел Сафонов?» Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь