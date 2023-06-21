Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента — Романо

По информации источника, Гюндоган официально согласился на переход в стан сине-гранатовых. Подписание контракта состоится в самое ближайшее время.

Сообщается, что соглашение между 32-летним игроком и каталонским клубом будет рассчитано на два года (до конца июня 2025). Также договор будет предусматривать опцию автоматического продления ещё на один сезон.