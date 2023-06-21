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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента — Романо

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону» на правах свободного агента согласован. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Барселона
Манчестер Сити
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Источник: Reuters

По информации источника, Гюндоган официально согласился на переход в стан сине-гранатовых. Подписание контракта состоится в самое ближайшее время.

Сообщается, что соглашение между 32-летним игроком и каталонским клубом будет рассчитано на два года (до конца июня 2025). Также договор будет предусматривать опцию автоматического продления ещё на один сезон.

В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Немец выступает за «горожан» с 2016 года. С «Сити» он выиграл все возможные клубные трофеи, за исключением Суперкубка УЕФА и клубного чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 20 млн.

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