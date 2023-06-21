Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер Майами» усилит меры безопасности с приходом Лионеля Месси

Менее чем за месяц до прибытия Лионеля Месси во Флориду «Интер Майами» намерен усилить меры безопасности.

Наверх
Источник: Reuters

Предвкушая огромный ажиотаж, вызванный подписанием аргентинской звезды, Хорхе Мас, владелец американской франшизы, признался, что уже усердно работает в этом направлении.

«Очевидно, с приходом Месси безопасность будет усилена. Игроки будут ездить на автобусе и проходить через турникеты. Все эти протоколы безопасности уже подготовлены, и это будет действовать не только на наших матчах — такие меры станут повседневностью.

Мы видели, как происходят события такого уровня, и, думаю, мы неплохо справились, когда Месси был здесь, в Майами, с командой Аргентины перед чемпионатом мира. У нас была возможность наблюдать фанатов Месси каждый день во время тренировок, так что мы очень подготовлены. Мы будем во всеоружии», — приводит слова Маса Miami Herald.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Хочу выигрывать медали для Франции». Экс-россиянка стала героиней в Европе
«Проиграл битву за жизнь». Велогонщик упал в обрыв и разбился насмерть
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь