«Интер Майами» усилит меры безопасности с приходом Лионеля Месси

«Очевидно, с приходом Месси безопасность будет усилена. Игроки будут ездить на автобусе и проходить через турникеты. Все эти протоколы безопасности уже подготовлены, и это будет действовать не только на наших матчах — такие меры станут повседневностью.



Мы видели, как происходят события такого уровня, и, думаю, мы неплохо справились, когда Месси был здесь, в Майами, с командой Аргентины перед чемпионатом мира. У нас была возможность наблюдать фанатов Месси каждый день во время тренировок, так что мы очень подготовлены. Мы будем во всеоружии», — приводит слова Маса Miami Herald.