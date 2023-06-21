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22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» подписала контракт с победителем Лиги Европы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ивуарийский футболист Эван Н’Дика, победитель Лиги Европы сезона-2021/22, перешел из немецкого «Айнтрахта» в итальянскую «Рому», сообщается на официальном сайте римского клуба.

Рома
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Источник: AP 2022

Контракт с 23-летним защитником рассчитан до лета 2028 года. Состав «Ромы» Н’Дика пополнил на правах свободного агента, так как его соглашение с «Айнтрахтом» истекло, и будет выступать за римлян под пятым номером.

Н’Дика выступал за «Айнтрахт» с лета 2018 года и провел в составе франкфуртской команды 183 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Защитник играл на молодежном уровне за сборные Франции различных возрастов, но на взрослом уровне принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара.

Также пресс-служба «Ромы» сообщила об уходе из команды боснийского футболиста Беньямина Тахировича, который продолжит карьеру в амстердамском «Аяксе». Сумма трансфера 20-летнего полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составила 7,5 миллиона евро. За «Рому» Тахирович успел провести 13 матчей.

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