«Рома» подписала контракт с победителем Лиги Европы

Контракт с 23-летним защитником рассчитан до лета 2028 года. Состав «Ромы» Н’Дика пополнил на правах свободного агента, так как его соглашение с «Айнтрахтом» истекло, и будет выступать за римлян под пятым номером.

Н’Дика выступал за «Айнтрахт» с лета 2018 года и провел в составе франкфуртской команды 183 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Защитник играл на молодежном уровне за сборные Франции различных возрастов, но на взрослом уровне принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара.