«ПСЖ» не желает платить за Осимхена требуемые € 180 млн

По информации источника, руководство «партенопейцев» пересмотрело трансферную стоимость нигерийского форварда. Если раньше с ним были готовы расстаться за € 150 млн, то теперь боссы неаполитанцев хотят выручить с продажи ключевого игрока не менее € 180 млн.

Сообщается, что «ПСЖ» не понравилось подобное решение «Наполи». Теперь парижане не планируют делать предложение о покупке нигерийца.