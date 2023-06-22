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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА и перешёл в «Блэкберн»

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон приостановил свой контракт с армейцами и перешёл в «Блэкберн», выступающий в Чемпионшипе.

Блэкберн Роверс
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Источник: соцсети

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. 24-летний хавбек будет играть за «Блэкберн» в сезоне-2023/2024.

Сигурдссон выступал за ЦСКА с августа 2018 года после перехода за € 4 млн из шведского «Норчёппинга».

В сезоне-2022/2023 исландец выступал за «Норчёппинг» на правах аренды. На счету Сигурдссона 26 матчей за шведскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3,5 млн.

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