Месси дал совет Мбаппе перед уходом из ПСЖ

«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в “Барселону”, но если ты хочешь перейти в “Реал”, то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — приводит слова аргентинца издание.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб Главной американской лиги футбола «Интер Майами». Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля. До этого он в течение двух лет играл в ПСЖ, а ранее на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».