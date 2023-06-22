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17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси дал совет Мбаппе перед уходом из ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси дал совет форварду Килиану Мбаппе перед уходом из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Defensa Central.

ПСЖ
Реал
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Источник: AP 2022

«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в “Барселону”, но если ты хочешь перейти в “Реал”, то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — приводит слова аргентинца издание.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб Главной американской лиги футбола «Интер Майами». Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля. До этого он в течение двух лет играл в ПСЖ, а ранее на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».

Мбаппе за парижан выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком «Реала», однако продлил контракт с ПСЖ.

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