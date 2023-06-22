Финалист Лиги чемпионов перешел в «Фенербахче»

Джеко прибыл в Стамбул в среду, успешно прошел медосмотр, после чего подписал контракт сроком на два года. За «Фенербахче» босниец будет выступать под девятым номером. Состав турецкой команды 37-летний форвард пополнил на правах свободного агента, так как срок его соглашения с «Интером» истек.

Джеко с 2007 по 2011 год играл за «Вольфсбург», с которым стал чемпионом Германии в 2009 году, после перешел в английский «Манчестер Сити» и дважды выигрывал с командой чемпионат Англии. С 2015 года босниец выступал в Италии — сначала за «Рому», а с 2021 года — за «Интер», с которым дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Он является рекордсменом сборной Боснии и Герцеговины по сыгранным матчам (129) и забитым мячам (64).