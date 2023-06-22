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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финалист Лиги чемпионов перешел в «Фенербахче»

Джеко перешел из миланского «Интера» в «Фенербахче».

Интер
Фенербахче
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Источник: Reuters

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Боснийский футболист Эдин Джеко покинул миланский «Интер» и продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Джеко прибыл в Стамбул в среду, успешно прошел медосмотр, после чего подписал контракт сроком на два года. За «Фенербахче» босниец будет выступать под девятым номером. Состав турецкой команды 37-летний форвард пополнил на правах свободного агента, так как срок его соглашения с «Интером» истек.

По информации журналиста Николо Скиры, годовая зарплата Джеко составит 4 миллиона евро плюс еще миллион в качестве бонусов.

Джеко с 2007 по 2011 год играл за «Вольфсбург», с которым стал чемпионом Германии в 2009 году, после перешел в английский «Манчестер Сити» и дважды выигрывал с командой чемпионат Англии. С 2015 года босниец выступал в Италии — сначала за «Рому», а с 2021 года — за «Интер», с которым дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов в минувшем сезоне. Он является рекордсменом сборной Боснии и Герцеговины по сыгранным матчам (129) и забитым мячам (64).

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